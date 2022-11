Orange inaugure au Botswana le 12ème Orange Digital Center pour former au numérique et renforcer leur employabilité

Orange (http://www.Orange.com) ouvre officiellement ce jour à Gaborone, le 12ème « Orange Digital Center », un écosystème entièrement dédié au développement de compétences numériques et à l’innovation, en présence de hautes autorités politiques et académiques du Botswana, de la Direction d’Orange Botswana et des membres du Comité exécutif d’Orange Afrique et Moyen Orient.

Après la Tunisie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Egypte, la Jordanie, Madagascar, le Maroc et le Libéria, c’est au Botswana, que le 12ème Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient voit le jour.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.

De plus, Orange Botswana, en partenariat avec les universités, va former gratuitement les étudiants et déployer dans certaines universités des Orange Digital Center Clubs, extensions de l’Orange Digital Center dans les régions. Ceci vise ainsi à compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès aux nouvelles technologies et les aider à les utiliser pleinement.

Orange s’engage à concrétiser sa vision, qui consiste à favoriser l’employabilité des jeunes tout en soutenant la croissance durable et l’agenda de transformation numérique du pays. Le programme est également conçu pour faire progresser l’égalité des sexes et l’inclusion en favorisant l’accès des femmes et des filles aux emplois dans le domaine des TIC.

Parce que le numérique doit être une chance pour tous, cette initiative s’inscrit pleinement au cœur de notre engagement d’opérateur responsable et répond, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, à 6 objectifs de développement durable : (ODD 4) une éducation de qualité, (ODD 5) l’égalité entre les sexes, (ODD 8) un travail décent et une croissance économique, (ODD 9) industrie, innovation et infrastructures, (ODD 10) inégalités réduites et (ODD 17) partenariat pour la réalisation des objectifs.

