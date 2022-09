Orange Tunisie inaugure 2 nouveaux ODC Clubs à l’ENIS et l’ISET Kairouan, avec le soutien de la GIZ Tunisie

La formation des jeunes au numérique, leur employabilité et leur préparation aux métiers de demain sont au cœur des actions de Orange Digital Center (ODC) avec l’appui de la GIZ Tunisie, mandatée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). C’est dans cette perspective que ODC continue à se déployer dans les régions, avec l’inauguration de 2 nouveaux Orange Digital Center Clubs (ODC Clubs), situés à l’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) et à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET) de Kairouan.

Après l’ISET de Nabeul, Le Kef, l’ENISo et l’INSAT, 2 nouveaux ODC Clubs sont donc hébergés aujourd’hui à Sfax et Kairouan. Ils viennent consolider un réseau déjà bien établi qui a pour mission principale de renforcer la formation académique des étudiants pour mieux les préparer à la vie professionnelle. Ces étudiants sont accueillis dans un cadre moderne et convivial, composé d’espaces de formation, de co-working et de réunions, favorisant ainsi les échanges, la collaboration, la créativité et l’innovation.

Ces 2 nouveaux ODC Clubs ont d’ailleurs déjà commencé à accueillir des bénéficiaires : 2 formations de 3 jours sur Scrum et sur le Marketing digital ont débuté dès le 28 septembre pour une soixantaine d’étudiants.

Pour rappel, Orange Digital Center a formé courant 2022 plus de 3 500 jeunes, dont 22 formations ont concerné des thématiques technologiques pointues et le développement des soft skills. Ces formations ont notamment été assurées au sein d’universités partenaires de 13 régions : Tunis, Mahdia, Sousse, Sfax, Le Kef, Nabeul, Béja, Gabès, Kasserine, Gafsa, Jendouba, Médenine et Kairouan. Depuis le lancement de son école du code Orange Developer Center fin 2010, Orange Tunisie a ainsi accompagné et formé plus de 41 000 jeunes.

Lors de cette double inauguration, Orange Tunisie en a profité pour annoncer la signature imminente d’un partenariat avec l’association IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Tunisia Section, à travers Orange Digital Center, pour réaffirmer davantage son engagement auprès des étudiants. Avec IEEE, ces derniers pourront bénéficier des dernières innovations en matière de nouvelles technologies, être plus et mieux encadrés et optimiser leur intégration au monde professionnel ; IEEE co-animant en effet l’ensemble du réseau des ODC Clubs.