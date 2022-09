Orange Tunisie, un soutien inlassable aux jeunes entrepreneurs tunisiens

Orange Tunisie a exprimé sa ferme volonté de continuer à soutenir les jeunes entrepreneurs tunisiens à travers POESAM (Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient).

Il s’agit d’un programme qui s’adresse à toute structure ayant un projet innovant basé sur les technologies de l’information et de la communication permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d de cette région dans divers domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable.

Dans une déclaration à African Manager, le directeur général d’Orange Tunisie, Thierry Millet, s’est félicité de la pérennité de cette tradition qui dure depuis plus d’une décennie. « Cette année, c’est la 12ème édition de POESAM qui est une compétition nationale et internationale. Chaque année, on voit le niveau monter en grade. Le vainqueur de l’année dernière, c’est Iheb Triki avec son projet Kumulus qui a été très médiatisé par la suite et qui a eu beaucoup de succès sur le plan national et international, un an après avoir concouru ici », a-t-il rappelé.

« Cette année, on a eu six beaux projets qui portent sur un ensemble de domaines, à l’instar de l’eau, de la transition énergétique, l’environnement… On décèle une conscience de la jeunesse tunisienne à la fois de ce qu’il faut faire et de l’utilisation de la technologie pour trouver des solutions qui nous concernent tous », a-t-il ajouté.

« Comme tous les ans, nous conjuguons continuité et renouvellement », a fait observer le directeur général d’Orange Tunisie Thierry Millet.

POESAM, passerelle pour l’international

En ce qui concerne les lauréats, le premier gagnant, Mohamed Khedher, promoteur du projet Yoteqi (EnterpriseTech), proposant e une alternative technologique, sans contact et écologique, aux cartes de visite, a exprimé sa gratitude, tout comme les autres candidats d’ailleurs, :« Je suis très reconnaissant à Orange Tunisie pour l’encadrement qu’on a reçu pendant deux semaines, avec un travail intense de quatre jours un boot camp » « Grâce à Orange Tunisie, aujourd’hui, notre solution technologique Yoteqi est devenue connue sur le marché en tant qu’application optimisée, sans bug et prête à l’emploi dans l’immédiat », a-i-t expliqué . Yoteqi permet de développer son réseau en toute sécurité, d’entretenir de nouvelles relations et d’établir des connexions numériques instantanées.

Pour la 12ème année d’affilée, Orange Tunisie a rendu son verdict en annonçant son choix des 3 lauréats tunisiens du POESAM parmi 6 entrepreneurs finalistes. Cette année, l’appel à candidatures a recueilli 90 projets innovants basés sur les TIC qui illustrent tout à fait le potentiel des télécommunications dans le développement du pays et permettent d’améliorer les conditions de vie des populations, dans des domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le transport, l’environnement ou encore les services.

Les 3 lauréats sont ainsi qualifiés pour participer à la grande finale internationale et seront en compétition avec ceux des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le Groupe Orange est présent, soit au total 51 candidats.

Ils remportent chacun 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT et bénéficieront d’un accompagnement sur mesure par Orange Tunisie, notamment dans le cadre de son Programme Innovation à Orange Digital Center (Lac1). Les 3 lauréats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour espérer remporter l’équivalent de 25 000€, 15 000€ ou 10 000€ et, pourquoi pas, en sus, la dotation du Prix Féminin (l’équivalent de 20 000€) qui récompense soit une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes. Par ailleurs, ils pourront suivre un programme d’accompagnement de 6 mois par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises. A noter que la cérémonie de remise des Prix internationaux aura lieu en novembre lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).