OTIC-Grandes surfaces: Les décisions du ministère du Commerce utilisées à mauvais escient voire à de mauvaises fins!

Le ministère du Commerce est tenu de prendre un certain nombre de décisions liées à la détermination des marges bénéficiaires commerciales, a affirmé le président-fondateur de l’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur » OTIC », Lotfi Riahi.

- Publicité-

Dans une interview à Africanmanager ar, aujourd’hui, mercredi 1er septembre 2021, il a mis en garde contre la possibilité de manipuler les procédures annoncées hier. En fait, il a exprimé la crainte que les grandes surfaces puissent en tirer parti pour se livrer à des pratiques de marketing publicitaire en réduisant d’une part les prix des produits mentionnés dans la liste du ministère du Commerce, et, d’autre part, en augmentant les prix d’autres produits.

Bien que Riahi ait confirmé que l' »OTIC » approuve les mesures prises, il les trouve « insuffisantes », appelant à les adopter au niveau du détail.

Selon un communiqué du ministère du Commerce publié mardi soir, il a été décidé de déterminer les marges bénéficiaires commerciales des détergents : lessives, poudres et détergents (L’eau de javel et les détergents en poudre et liquide) ainsi que les articles d’hygiène physique : shampooing, savon, dentifrice et désodorisant. Les réductions seront de l’ordre de 5% au niveau du gros et de 10% au niveau du détail.

Pour ce qui est du calcul des marges commerciales, elles doivent être effectuées sur la base des prix d’achat nets après déduction de toutes les remises accordées, le cumul des deux marges commerciales au niveau du gros et du détail étant interdit.

Aussi le président de l’Organisation d’orientation des consommateurs a-t-il exigé que cette mesure soit appliquée sur tous les produits afin que cette mesure ne soit pas utilisée comme un processus de commercialisation et qu’il n’y ait pas d’augmentation de prix pour les autres produits.

Croisade contre les valses des étiquettes

En cette période, la Tunisie mène une « guerre » contre les spéculateurs et les pratiques monopolistiques, après avoir enregistré des fluctuations sur le marché, qui prennent souvent la forme d’une pénurie frappant de nombreux produits.

De plus, Il est relevé une augmentation exorbitante et injustifiée des prix suscitant la grogne des consommateurs vis-à-vis des fréquentes voire permanentes valses des étiquettes.

Dans le même contexte, le ministère du Commerce a annoncé qu’il avait décidé de fixer des prix de vente planchers pour les pommes de terre et les produits avicoles.

En outre, le ministère a appelé les différents acteurs intervenant dans l’approvisionnement des produits avicoles, quel que soit leur statut, à assurer la régularité de l’approvisionnement du marché en quantités suffisantes de ces produits, tout en respectant la diligence légale des circuits de distribution et en optant exclusivement pour les itinéraires organisés en ce qui concerne les opérations de l’achat et de la vente.

Surtout, il a été affirmé que toute violation des prix mentionnés et des marges bénéficiaires est surveillée, suivie et réprimandée conformément aux dispositions des lois en vigueur.

Et selon ce qui a été confirmé par des sources bien informées au ministère du Commerce à Africanmanager, aujourd’hui, mercredi, les campagnes de contrôle seront intensifiées afin de sévir contre les hausses de prix illicites.

On rappelle que le président de la République, Kais Saied, a déclaré samedi soir dernier, lors d’une viste surprise à l’usine de fer dans la délégation de Bir M’chergua dans le gouvernorat de Zaghouan, qu’il s’attaquera fermement aux monopoles des produits et services dans divers secteurs du marché local, soulignant qu’ils le « paieront cher ».

Il a souligné qu’il poursuivra la « guerre contre toutes les formes de monopole et qu’il n’y a pas de place pour la tolérance avec quiconque entend contrôler l’approvisionnement du marché et augmenter les prix ».