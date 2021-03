Oueslatia: Les ouvriers de la carrière Errimel en sit-in ouvert

Les ouvriers de la carrière Errimel à Oueslatia observent un sit -in ouvert pour revendiquer leurs droits professionnels et sociaux. En effet, ils sont employés sans couverture sociale et sans les mesures de sécurité propres aux carrières, rapporte Mosaique fm.

L’UGTT a annoncé son soutien aux manifestants qui ont installé des tentes dans la carrière, appelant à des contrats de travail avec des salaires dignes et une couverture sociale.

Ils sont plus de 40 ouvriers à travailler dans cette carrière.

