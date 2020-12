Ouganda : Premiers tests d’un vaccin contre la covid-19

Vantant les mérites des scientifiques ougandais dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le président Yoweri Museveni a annoncé dimanche, le démarrage des essais cliniques d’un vaccin et dévoilé une série de produits médicaux jugés efficaces et développés par les locaux, rapporte Ecofin.

- Publicité-

L’Ouganda va démarrer les essais cliniques d’un vaccin contre la covid-19 au cours du mois de décembre, a déclaré le président Yoweri Museveni, au cours d’une adresse à la nation retransmise sur les antennes de la Télévision nationale, le dimanche 29 novembre au soir.

Le dirigeant ougandais a également annoncé que dans le cadre des efforts de recherche d’un médicament contre la pandémie de coronavirus, les scientifiques ougandais ont développé une série de produits, dont certains sont déjà à l’essai.

« Dans la bataille contre le coronavirus et les autres virus, nos scientifiques m’ont annoncé la bonne nouvelle qu’ils ont mis au point sept produits merveilleux, dont six sont à l’essai, et un stimulant immunitaire est déjà utilisé », a révélé Yoweri Museveni. Précisant que « les trois premiers sont tous des antiviraux – tuant le virus et limitant ses dommages dans l’organisme ».