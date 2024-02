Ouverture de 15 points de vente sous la marque “Ellouhoum Market » avant la fin de l’année 2024

La Société Ellouhoum ouvrira, avant la fin de l’année 2024, 15 points de vente sous la marque “Ellouhoum Market” dans le Grand Tunis, a annoncé le PDG de la société, Tarek Ben Jazia.

Lors d’une visite effectuée par la Ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb, au siège de la société, Ben Jazia a expliqué que ces points de vente, qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet pilote, seront franchisés.

Et de poursuivre que ces points de vente seront par la suite généralisés dans tous les gouvernorats du pays, et ce, dans le cadre de la diversification commerciale et la création d’emploi de la société « Ellouhoum ».

La ministre a, pour sa part, indiqué que la société « Ellouhoum » est un acquis national, soulignant la nécessité de préserver sa pérennité par des mesures susceptibles de la sauver et de surmonter les difficultés qui entravent son rôle régulateur au sein de la filière des viandes rouges.

Il s’agit de mettre à disposition des viandes rouges avec des prix préférentiels tout en prenant en considération le pouvoir d’achat du citoyen.

La ministre du commerce a, en outre, appelé à la réouverture des points de vente de la société « Ellouhoum » dans tous les gouvernorats du pays en vue de donner l’opportunité aux investisseurs d’exploiter ces espaces pour que la société soit un pôle économique de la filière des viandes.

Elle a, également, plaidé pour l’ouverture, pendant le mois de Ramadan, d’un point de vente de fruits et légumes du producteur au consommateur, au siège de la société afin de répondre aux besoins de consommation au cours du mois saint.