Ouverture d’un nouveau point de vente du producteur au consommateur à la Société Ellouhoum

Un point de vente du producteur au consommateur a été ouvert mardi au siège social de la Société Ellouhoum à El Ouardia (gouvernorat de Tunis) à l’occasion du mois de Ramadan, dans le but de diversifier davantage l’offre et de maîtriser les prix.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur général de la Société Ellouhoum, Tarek Ben Jazia,a fait savoir que le point de vente fournit de nombreux produits de volaille, de poisson, de légumes et de viande rouge.

Il a souligné que les prix négociés au point de vente du producteur au consommateur tiennent compte du pouvoir d’achat du citoyen, expliquant que les prix sont inférieurs à ceux proposés dans le reste des espaces et des marchés.

Il est à noter que le plan adopté à cet effet prévoit l’installation de près de 35 points de vente du producteur au consommateur dans les différents gouvernorats dont 16 points de vente relèvent de l’Office des Terres Domaniales (15 gouvernorats), un point de vente à la société Ellouhoum et 18 points de vente privés sous la supervision des gouvernorats.La société dispose d’un point de vente pour la viande rouge locale, dont les prix s’élèvent à 32,8 dinars le kg pour les ovines et 31 dinars pour les viandes bovines, a-t-il encore dit.Il convient de signaler que les viandes ovines se vendent dans de nombreux bouchers à des prix dépassant 47 dinars le kg.De nombreux Tunisiens se lamentent contre la hausse des prix de nombreux produits, principalement ceux de la viande rouge qui ne sont plus abordables et dépassant toutes les attentes.

Le Directeur général de la Société Ellouhoum a déclaré que les viandes ovines locales sont disponibles selon les quantités dans l’espace de la société au prix de 32,8 dinars le kg, indiquant que la société œuvrera à commercialiser la viande rouge importée (réfrigérée) en faveur des bouchers à partir de mardi prochain afin d’assurer l’offre et de faire pression sur les prix.

Il a ajouté que l’opération de l’approvisionnement se poursuivra au-delà du mois de Ramadan, compte tenu de la nécessité d’intervenir sur le marché local en plus d’une baisse du cheptel de 30%, selon les estimations du ministère de l’Agriculture.