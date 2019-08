Ouverture de deux bureaux de poste à Tunis

La direction générale de la poste tunisienne a annoncé ce lundi 26 août 2019, qu’elle a mis deux bureaux à la disposition des clients à l’avenue Mohamed V et à l’avenue Habib Thameur à Tunis pour assurer le maintien des services financiers et postaux aux citoyens, rapporte Mosaïque fm.

On rappelle que la direction de la poste tunisienne a appelé le syndicat de l’entreprise (Fédération générale de la poste) à suspendre immédiatement, le sit-in en cours et à reprendre les négociations, de manière à préserver les intérêts des agents, d’une part, et les équilibres financiers de la société, d’autre part.