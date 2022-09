Ouverture des candidatures pour la 46ème édition du Prix Roi Fayçal

Les candidatures sont ouvertes pour la 46ème édition du Prix Roi Fayçal qui se tiendra en 2024, avec une récompense totale de 1 million de dollars partagée entre les différentes catégories, a annoncé jeudi le secrétariat général du prix.

Les Comités du prix ont choisi le thème « les régimes islamiques et leurs applications modernes » pour le Prix des études islamiques et « les efforts des institutions en dehors du monde arabe dans la diffusion de la langue arabe » pour le prix de la langue arabe et littérature, a indiqué le secrétaire général du prix, Abdelaziz Assabil, selon Apanews.

Le prix de médecine a pour thème « les traitements des handicaps partiels », tandis que « la science de la vie » sera celui du prix scientifique, a ajouté la source, expliquant que le prix « servir l’Islam » sera attribué, quant à lui, à une personnalité ayant joué un rôle prépondérant, sur les plans intellectuel, scientifique et social, au service de l’islam et des musulmans, à travers diverses activités, travaux, programmes et projets ayant eu un impact sur la société musulmane.

Sont éligibles au Prix Roi Fayçal, des instances, des institutions, des centres scientifiques et des universités, a indiqué M Assabil, ajoutant que les candidatures sont ouvertes jusqu’à fin mars 2023.