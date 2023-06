Ouverture du Festival arabe de la radio et de la télévision : Hommages et « 22 Parfums arabes » signés Mohamed Ali Kammoun

La Cité de la culture à Tunis a déroulé, lundi soir, le tapis rouge à ses invités présents à la 23ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision qui étaient accueillis par les fleurs, en harmonie avec le thème du spectacle d’ouverture » Parfums arabes « .

Le festival qui se déroule du 12 au 15 juin 2023 est de retour à Tunis après une seule édition, à Ryadh, en Arabie Saoudite. Ce rendez-vous arabe d’envergure a toujours été organisé en Tunisie qui abrite le siège de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU) à Tunis.

La cérémonie d’ouverture et celle de clôture sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

Les hommages

La cérémonie officielle a eu lieu au Théâtre de l’Opéra de Tunis qu’abrite la Cité de la Culture, en présence de prestigieux invités arabes dont des diplomates, des professionnels des instances médiatiques partenaires du festival et des artistes à l’honneur. Côté officiel, étaient notamment présents le président de l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) Mohammed bin Fahd Al-Harthi, le Directeur général de l’ASBU Abderrahim Soliman, la ministre des Affaires Culturelles Hayet Ketat Guermasi et le ministre de l’Information syrien Butros al-Halaq.

L’actrice égyptienne Sherine, le réalisateur libanais Georges Ghabbaz, l’actrice émiratie Fatma Houssani, le metteur en scène libyen Hassan Garfel, la réalisatrice marocaine Sanaa Akroud, l’acteur syrien Milad Youssef et sa compatriote l’actrice Rawaa Saadi étaient à l’honneur.

Le festival a également rendu hommage à des figures du paysage audiovisuel arabe dont les Tunisiens Abdel Aziz Kacem, ancien président directeur général de l’Etablissement de la radiodiffusion-télévision tunisienne et Moncef Baldi, acteur.

Iness Jawhar, ancienne directrice de la Radio égyptienne, Hani Farraj, ancien directeur du comité administratif et juridique à l’ASBU, Ines Yacoub, metteuse en scène du Bahreïn et Taki Eddine Soubira des Comores) étaient également à l’honneur.

22 Parfums arabes : chansons et danses du folklore

Le compositeur et pianiste Mohamed Ali Kammoun était également à l’honneur par l’ASBU. L’artiste a adressé ses remerciements pour les organisateurs qui lui ont confié la conception des composantes du spectacle d’ouverture réalisé suite à des workshops dans divers pays.

Son spectacle » Parfums Arabes » est une fusion entre des sonorités tunisiennes et arabes et un voyage de 22 parfums, au nombre des pays arabes, dans le patrimoine musical arabe et ses genres musicaux aussi riches que variés. Placé sous la direction du maestro Mohamed Bouslama, ce spectacle de 90 minutes était composé de cinq tableaux artistiques baptisées » parfums maghrébins -andalous « , » parfums des oasis « , » parfums de femmes « , parfums des cotes » et » parfums subsahariens « .

Un parfum à l’odeur suave s’est répandu sur scène à travers des sonorités et des chansons qui renvoient à l’héritage musical et culturel arabe commun avec la participation d’artistes comme la Libanaise Jaheda Wehbe, le tunisien Sofien Zaidi, l’Algérien Abbas Righi et plusieurs autres.

Des tableaux chorégraphiques interprétés par des troupes de danseurs et danseuses palestiniens, libyens et tunisiens (Ile de Kerkennah) qui ont créé une belle ambiance sur scène à travers des danses qui revisitent un patrimoine inépuisable.

Palmarès de la compétition de la musique et la chanson arabe

La soirée a été marquée par la remise des prix de la 14ème édition compétition de la musique et la chanson arabe qui ont été dévoilés au mois de mai dernier au siège de l’Asbu à Tunis.

La Radio Tunisienne a remporté le second prix de la section des œuvres musicales, pour une composition qui s’intitule » Tamiarat » de Mohsen Matri. Ce prix est doté de 3000 dollars.

Le premier prix, doté de 6000 dollars, est revenu à » Wahaj » (éblouissement) qui est une œuvre produite par la Radio du Sultanat d’Oman.

Chacun des prix décernés dans cette section est à départager entre le compositeur et le distributeur.

Dans la section des chansons, le premier prix doté de 9000 dollars a été attribué à » We behlam » (Et je rêve) qui est une production de la Radio égyptienne. Le second prix doté de 6000 dollars a été décerné à la chanson » Aynak » (Tes yeux) production de la Radio du Sultantat d’Oman.

Chacun de ces prix est à départager entre le parolier, le compositeur, le distributeur et l’interprète.

Les œuvres lauréates ont été sélectionnées par un jury composé de la Tunisienne Mona Chtorou (musicienne), l’Egyptienne Mona Abelghani (artiste), l’Irakien Dhia Eddine Jebbar Faraj, l’Algérien Achour Fanni (Académicien) et le Syrien Hédi Daniel (Poète).

Depuis sa création, cette compétition pour chanson et oeuvres musicales a eu lieu dans 7 pays arabes dont la Tunisie (4 éditions), l’Egypte (3 éditions) et le Yémen (2 éditions). Le Liban, la Syrie et le Soudan ont accueilli la compétition pour une seule édition chacun.

Le festival de l’Asbu vitrine pour l’audiovisuel arabe

Au Hall central de la Cité de la culture, quelques 80 exposants des quatre coins du monde, répartis sur 100 stands, ont accueillis leurs premiers visiteurs depuis la matinée de ce lundi offrant une variété de produits et du matériel de pointe en lien avec les nouveautés technologiques dans la production audiovisuelle.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l’Arab state Broadcasting Union (ASBU), en partenariat avec les Etablissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

Il accueille les instances membres de l’ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.

Depuis sa création en 1969, l’organisation panarabe de l’Asbu œuvre au renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.

Cette année, le Festival arabe de la radio et de la télévision accueille 15 chaînes de télévision et 15 radios membres dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l’audiovisuel.

Deux compétitions et deux sections parallèles sont dédiées aux œuvres télévisées et radiophoniques. 90 œuvres télévisées sont dans la compétition officielle et 50 œuvres dans la section parallèle. La sélection des radios est composée de 129 œuvres dont 108 sont dans la compétition.

L’amphithéâtre romain de Carthage, au cœur du site archéologique de la banlieue nord de Tunis, accueillera ce jeudi 15 juin la cérémonie de clôture qui sera marquée par la remise des prix aux lauréats dans les différentes compétitions. Un spectacle animé par le célèbre chanteur égyptien Tamer Hosny est au programme.

