Ouverture du festival Tricky Women à la station d’art B7L9

La station d’art B7L9 a accueilli lundi un double événement avec simultanément, l’ouverture du festival Tricky Women, le festival autrichien de films de femmes, et un hommage aux femmes du quartier de Bhar Lazreg où se trouve cet espace culturel.

Consacré aux films d’animation réalisés par des cinéastes autrichiennes, le festival Tricky Women existe depuis vingt ans et se déplace pour la première fois en Tunisie. Treize films récents sont au programme et seront projetés en version originale sous-titrée en anglais. De plus, lors de l’ouverture du festival hier lundi, des messages des fondatrices et animatrices de cette manifestation ont été diffusées par le biais de deux vidéos spécialement réalisées pour le public tunisien.

Devant un public d’une centaine de personnes ainsi que de plusieurs membres du corps diplomatique, Ulla Krauss-Nussbaumer, ambassadeur d’Autriche en Tunisie, et Kamel Lazaar, président de la Fondation Kamel Lazaar, ont donné le coup d’envoi du festival Tricky Women qui se poursuivra jusqu’au 17 mars à la station d’art B7L9.

Auparavant, huit femmes du quartier de Bhar Lazreg ont été honorées pour leur apport à la vie de ce quartier qui se trouve à l’ouest de la Marsa. Agricultrices, entrepreneures ou étudiantes, elles ont toutes reçu l’hommage de la Fondation Kamel Lazaar et du public culturel.

Depuis vingt ans, ce festival accueille des jeunes réalisatrices autrichiennes avec de nombreux courts métrages qui défendent le regard des femmes sur la société.

Pour la première fois en Tunisie grâce à l’appui de l’ambassade d’Autriche, ce festival autrichien de films de femmes permettra de découvrir treize courts métrages de réalisatrices originaires d’Autriche ou vivant dans ce pays.

Ces films ont été en premier lieu, présentés à Vienne, lors du festival »Tricky Women », la seule manifestation cinématographique au monde à se concentrer sur le travail des femmes réalisatrices de films d’animation.

Ces films sont extraits d’un programme intitulé » Des voyages, des affaires de coeur et des périphéries » et ont entre autres particularités, celle de témoigner de façon succincte des sujets socio-politiques de premier plan.