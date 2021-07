Ouverture du Four Seasons Tunis le 15 décembre

Passant en revue les hôtels qui ouvriront dans la région MENA avant la fin de l’année en cours, le site « The National » met en relief le premier Four Seasons en Tunisie qui prendra les réservations à partir du 15 décembre. La dernière propriété du groupe canadien de gestion d’hôtels de luxe en expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est un hôtel de style resort situé dans la banlieue aisée de Gammarth, au nord du centre-ville de Tunis et à proximité de La Marsa, Sidi Bou Said et Carthage, précise-t-il.

L’hôtel dispose de 200 chambres, dont beaucoup avec des espaces extérieurs, ainsi que d’un front de mer de 500 mètres, d’un spa d’inspiration romaine avec 11 salles de soins, de trois restaurants et de deux salons. Les chambres coûtent à partir de 246 € par nuit, taxes comprises.

Entre Gammarth et le centre-ville, à proximité de l’aéroport et dans le principal quartier des ambassades, le nouvel Avani Les Berges du Lac Tunis Suites ouvrira également ses portes d’ici la fin de l’année. L’hôtel comptera 41 suites, du studio à la chambre à trois lits, un spa, un restaurant, une piscine intérieure et un centre de remise en forme.