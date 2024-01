PACKTEC alerte sur le manque à gagner de l’huile d’olive tunisienne en vrac

Dans des déclarations au quotidien tunisien Assahafa, répercutées, mardi 30 janvier par Radio Express FM, le directeur général du Centre technique de l’emballage et du conditionnement, PACKTEC, Abdelkérim Hamdaoui, a qualifié de très prometteuse la filière de l’huile d’olive tunisienne bio conditionnée, notant qu’elle dispose de larges perspectives de commercialisation dans les marchés internationaux , dans le sillage de l’émergence de grands consommateurs de ce produit, à l’instar des Etats Unis d’Amérique , Canada, Brésil, Chine qui achètent l’huile d’olive bio mise en bouteilles et emballée à des prix très supérieurs aux prix de l’huile d’olive en vrac.

Il a signalé que la Tunisie est le deuxième gros producteur de l’huile d’olive dans le monde après l’Union européenne avec une production annuelle variant entre 200 mille tonnes et 365 mille tonnes durant les années précédentes. La Tunisie exporte entre 80% et 90% de sa production annuelle en huile d’olive dont 70% à 80% en vrac vers l’Espagne et l’Italie, ses deux principaux concurrents dans ce domaine, qui achètent ainsi à un prix faible l’huile d’olive tunisienne en vrac puis la mettent en bouteille , avant de la commercialiser à des prix nettement plus élevés, une valeur ajoutée qui aurait du profiter plutôt à la Tunisie, a-t-il dit.