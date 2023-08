Pain baguette magique ?

Au propre comme au figuré, il faut réellement se lever de bonne heure pour arracher quelques baguettes de pain. La crise que l’on croyait passagère, ne fait que s’éterniser, nourrissant inquiétude et tourments. Au point qu’en l’espace de quelques jours, le président de la République s’est saisi de la question à deux reprises au moins.

« Pour les tunisiens, le pain est une ligne à ne pas franchir », a-t-il a déclaré à la cheffe du gouvernement Najla Bouden, accompagnée de la ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia, jeudi 27 juillet 2023, dans un contexte de crise en raison de la difficulté d’approvisionnement en pain. Il est revenu à la charge, lundi, en recevant les ministres de l’Intérieur et du Commerce dans le cadre moins particulier de la « hausse exorbitante des prix ».

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab, a confirmé suivre de près les conditions d’approvisionnement en pain et en semoule, assurant qu’ « une amélioration notable avait été enregistrée dans la plupart des régions du pays ».

« Nous sommes confrontés à une résistance féroce des circuits de distribution, avant le problème du pain, nous avons augmenté les quantités de sucre à 1 400 tonnes contre des besoins quotidiens qui ne dépassent pas 1 000 tonnes ; cependant, nous n’avons pas relevé une amélioration de sa disponibilité malgré la baisse significative de l’oniomanie », a-t-elle déclaré au quotidien Echourouk.

Elle a souligné que le ministère a augmenté les quotas mensuels pour les boulangeries chaque fois qu’il constate une demande supérieure à l’offre, 13 000 quintaux de farine subventionnée ont été injectés depuis le début du mois de juillet, destinés aux boulangeries classifiées.

« Le phénomène ne peut pas être décrit comme une crise. « Les boulangeries continuent de fonctionner à leur rythme normal, mais la fabrication est claire et présente, a-t-elle fait savoir

La crise touche-t-elle à sa fin ?

De son côté, Sadok Haboubi, trésorier de la Chambre syndicale nationale des boulangeries, a confirmé, lundi 31 juillet 2023, que la crise s’achemine vers son épilogue, et ce, après que le ministère du Commerce et l’Office des céréales ont approuvé une augmentation de 20% des quantités de farine allouées aux boulangeries classées, soulignant que l’Etat a fourni une réserve de farine suffisante jusqu’en septembre prochain.

Dans une intervention sur une radio locale, le responsable a indiqué que « la crise est en phase de dénouement après que des quantités de farine supérieures aux quotas mensuels ont été mobilisées, le ministère du Commerce et l’Office des céréales ont pris la décision d’augmenter de 20% les quantités allouées à chaque boulangerie, faisant observer que la crise a commencé à se résorber il y a 3 ou 4 jours. « Il reste qu’il y a des problèmes tous les dimanches liés au jour de repos pour les boulangeries et le ministère du Commerce a pris une décision qui sera annoncée dans un proche avenir », a-t-il dit.

En ce qui concerne la cause de la crise, Haboubi a déclaré: « Il y avait un défaut au niveau de bon nombre d’usines qui ne nous a pas permis d’avoir nos propres quotas et de fournir de la farine aux boulangeries. »

« Nous consommons en Tunisie environ 10 millions de baguettes par jour, et peut être même plus durant la période estivale, de ce fait, il est interdit au boulanger classé de vendre des baguettes pesant moins de 220 grammes et du pain de grande taille pesant 400 grammes à un prix de 230 millimètres », a-t-il dit.