Palmarès JTC2023: Tanit d’Or à la pièce « Mute » de Sulayman Al Bassam du Koweit

Le rideau est tombé dans la soirée de dimanche 10 décembre 2023, au Théâtre de l’Opéra (Cité de la culture) sur la 24ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) avec l’annonce du palmarès et la remise des prix d’une édition exceptionnelle placée sous le signe de l’art et de la résistance. Ainsi le Tanit d’Or des JCC 2023 a été remporté par la pièce théâtrale « Mute » de Sulayman Al Bassam du Koweit alors que le Tanit d’argent a été remis à la pièce « Chams » d’Amine Boudrika du Maroc. Le Tanit de bronze a été décerné à la pièce tunisienne « La ferme » de Ghazi Zaghbani.

Après un marathon d’une semaine bien rythmée de créations théâtrales, marquée par une grande affluence publique et par la présentation d’une soixantaine d’œuvres théâtrales de 28 pays, le jury composé de Wahid Saafi (Tunisie) en tant que président, Naima Zitan (Maroc), Joao Branco (Cap-Vert), Pierre Abi Saab (Liban) et Odile Katese (Rwanda) a dit son mot pour départager les dix pièces de théâtre arabes et africaines qui ont été en lice dans la compétition officielle des JTC 2023.

Les membres du jury ont tenu à souligner que le festival, qui vient d’atteindre ses 40 ans, a besoin de se renouveler lors de ses prochaines éditions et ses comités de sélection et de programmation sont invités à être plus méticuleux et plus exigeants en ce qui concerne la qualité en n’optant que pour

les représentations qui se distinguent par une grande maîtrise des arts dramatiques et par une esthétique innovante et créative. Car les Journées théâtrales de Carthage demeurent un espace de convergence des diverses expériences arabes et africaines, a souligné la marocaine Naima Zitan, lors de la lecture du rapport du jury, au nom du Président du jury Wahid Essaafi qui s’est absenté pour des raisons personnelles.

Ci-après le Palmarès de la 24e édition des JTC 2023:

Tanit d’Or: « Mute » de Sulayman Al Bassam (Koweit)

Tanit d’Argent: « Chams » de Amine Boudrika (Maroc)

Tanit de Bronze: « La ferme » de Ghazi Zaghbani (Tunisie)

Prix de la meilleure dramaturgie: Sulayman Al Bassam (Koweit)

Prix de la meilleure interprétation féminine: Hala Omrane (Koweit)

Prix de la meilleure interprétation masculine: Ghazi Zaghbani (Tunisie)

Prix de la meilleure scénographie: Ghazi Zaghbani

Prix Néjiba Hamrouni pour la liberté d’expression: « Godzilla-Le phénomène » de Aous Ben Brahim avec une mention spéciale pour « Rouheb » de Mouayad Ghazouani et « Le dîner des chiens » de Youssef Mars

Prix -Théâtre de liberté:

1er prix: « Voyage »- Prison de Borj Erroumi/

2e prix: « Ni divorcé ni en stand by » – Prison de Mahdia

3e prix: « Le partenariat un fardeau » -prison de Messaadine-Sousse