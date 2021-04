Panda City Cross, le meilleur pour la ville

La Panda City Cross est désormais disponible chez Italcarle concessionnaire officiel de la marque fiat en Tunisie ainsi que son réseauagréé. C’est un petit SUV agile et facile à manipuler dans le trafic urbainmais avec l’esprit et l’équipement typiques d’un SUV de catégorie supérieure.

Elleest pensée pour les clients à la recherche d’une citadine au look baroudeur et à un prix abordable : Un véhicule qui permet de s’échapper de la routine quotidienne pour vivre des aventures urbaines et faire le plein de sensations fortes.Chaque détail de la Panda Cross a été conçu afin de la rendre immédiatement reconnaissable.

La personnalité distinctive, la taille compacte et l’agilité de la Panda Cross attireront l’attention dans la circulation urbaine et séduiront les amateurs d’aventure et de vie en plein air grâce à ses performances exceptionnellesà un prix abordable.La nouvelle série spéciale City Cross Waze est la première citadine du segment à intégrer la fameuse application de navigation Waze ainsi que l’application « Panda Uconnect », qui peuvent être utilisées simultanément, en passant de l’une à l’autre d’un simple clic sur l’écran de votre smartphone