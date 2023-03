Paolo Gentiloni a bel et bien rencontré Kais Saied, mais hors caméra

Contrairement à ce qui avait été annoncé par l’agence de presse italienne Nova, et relayé par des médias tunisiens, le Commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni a bel est bien été reçu, lundi par le président de la République Kais Saied. C’est lui-même qui l’a confirmé dans une déclaration faite à l’issue de la visite d’un jour , lundi, au cours de laquelle il s’est entretenu avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, les ministres de l’économie et des Finances, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie , Marwan Al-Abassi.

Des activités dont il a été rendu compte dans les médias tunisiens sauf celle se rapportant à la rencontre avec Kais Saied, officiellement passée sous silence et dont on ne trouve nulle trace sur le site de la présidence de la République.

Le commissaire européen a affirmé à ses interlocuteurs tunisiens que le programme du Fonds monétaire international (FMI) est la condition sine qua non pour obtenir un soutien financier de l’Union Européenne.