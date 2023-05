Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati a mis l’accent, lors d’une séance de travail tenue lundi, sur l’importance de parachever les procédures et les préparatifs pour l’Aïd al-Adha, notamment, la fourniture des bêtes de sacrifice, et la fixation du coût de production, en tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen, a indiqué le ministère de l’Agriculture dans un communiqué publié lundi.

A cet égard, le ministre a souligné la nécessité de coordonner avec les autorités régionales pour la création de points de vente dans les différentes régions, utilisant la pesée à la balance pour la vente des bêtes de sacrifice .

Le ministre a mis en exergue l’importance économique du secteur des viandes, appelant à lui accorder plus d’importance, à travers la mise en place d’une stratégie efficace pour son développement. Il a dans ce cadre appelant à la création d’une banque de données qui regroupe les éleveurs et les propriétaires des ateliers d’engraissement , afin de faciliter l’appui aux petits éleveurs et de préserver la pérennité du secteur .

Le ministre a mis l’accent sur l’importance d’accorder plus d’intérêt aux abattoirs et d’organiser des séances de travail avec les parties concernées pour réviser certaines mesures.

Consacrée au secteur des viandes rouges et à l’avancement des préparatifs pour l’Aïd al-Adha, la séance a permis de passer en revue la situation actuelle du secteur des viandes rouges, notamment avec la hausse des prix de fourrages à cause du déficit hydrique et de la guerre Russo-ukrainienne .