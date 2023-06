Parier trop  sur l’agriculture  un suicide économique (expert)

Intervenant, mercredi 21 juin, sur les ondes de Radio Expree FM, l’expert en climat et activiste écologique Hamadi Hached a mis en garde contre les défis liés au changement climatique, estimant que le réchauffement climatique va créer une nouvelle génération de migrants et des impacts considérables sur la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique.

Après avoir évoqué les effets bénéfiques des précipitations enregistrées en Tunisie au mois de juin, il a signalé que cet été 2023 sera néanmoins très difficile, se disant d’avis que compter trop sur l’agriculture au sens traditionnel à l’ère du changement climatique est un suicide économique. Il faudra penser à promouvoir l’agriculture intelligente et éviter les cultures trop consommatrices d’eau, a-t-il dit.

Il a préconisé une révision profonde des diverses politiques ne tenant pas compte du volet relatif au changement climatique, signalant l’aggravation de la désertification dans les régions du Sud tunisien, et insistant sur la nécessité d’adapter les cultures aux caractéristiques des sols tunisiens.