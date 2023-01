Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Théâtre de l’Opéra de Tunis et l’Institut français de Tunisie s’associent durant la saison 2023 pour la création d’ARCHIPEL, chorégraphie de Mathilde Monnier, interprétée par des danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis et par des étudiants du Conservatoire de Paris.

Ces trois institutions se donnent comme objectif commun de promouvoir les échanges entre les deux rives par le soutien et le développement de ce projet de coopération.

ARCHIPEL

Archipel est un projet inédit de collaboration entre le Ballet de l’Opéra de Tunis, le Conservatoire de Paris, l’Institut français de Tunisie et la chorégraphe française Mathilde Monnier. Ce spectacle qui réunira 30 danseurs est un projet ambitieux au cœur de la coopération culturelle entre la Tunisie et la France.

Archipel est construit en quatre temps de création. Après le coup d’envoi du 12 au 19 décembre 2022 à Tunis, le travail se poursuit pour 15 jours consécutifs en janvier avec deux répétitions ouvertes au public tunisien les 26 et 27 janvier de 15h30 à 16h30 à la Salle le Mondial.

La collaboration se poursuivra ensuite à Paris où la pièce sera présentée publiquement en mai 2023, puis à Tunis en juin 2023.

Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris forme des artistes

chorégraphiques de très haut niveau destinés à intégrer de grandes compagnies de rang national et international. Sa pédagogie ambitieuse met en synergie ses deux parcours majeurs de formation des interprètes en danse, classique et contemporain, ainsi que son parcours notation, unique au monde. Fort de sa tradition d’excellence, et d’un enseignement innovant le Conservatoire transmet un répertoire de valeur et invite la création à travers les grands chorégraphes de notre temps.

Mathilde Monnier

Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine

française et internationale. Avec plus de 40 pièces chorégraphiques à son actif, présentées sur les grandes scènes internationales du festival d’Avignon au Théâtre de la Ville de Paris en passant par New York, Vienne, Berlin et Londres, elle reçoit plusieurs prix (prix ministère de la Culture, Grand Prix SACD). Elle a été directrice du Centre National de la Danse à Paris de 2013 à 2019 et continue actuellement son travail de création, accompagnée par la coopérative Illusion & Macadam.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis

Etablissement public à caractère non administratif, placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles, le Théâtre de l’Opéra de Tunis préside aux activités de plusieurs structures artistiques adjacentes : Le Pôle Théâtre et Arts Scéniques, le Pôle Musique et Opéra, le Pôle

Ballets et Arts

Chorégraphiques et La Maison du Roman.

Le Théâtre de l’Opéra abrite l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Tunis, le Ballet de l’Opéra de Tunis, l’Orchestre Symphonique Tunisien, la Troupe nationale de musique, la Troupe nationale des arts populaires et la Maison du Malouf.

Ambitieuses, multiples et convergentes, les missions confiées au Théâtre de l’Opéra sont autant de défis à relever : assurer la production et la présentation de spectacles originaux et d’œuvres artistiques distinguées du répertoire national et international, encourager la diffusion des expressions les plus abouties en arts vivants, opéra, opérette, théâtre chantant, et développer des réseaux de partenariats productifs avec des institutions étrangères similaires.

Le Ballet de l’Opéra de Tunis

Le Ballet de l’Opéra de Tunis se veut un référentiel en termes d’arts chorégraphiques sur le territoire tunisien avec une identité forte et reconnaissable.

C’est une compagnie qui fait aussi appel à des artistes de renommée internationale afin de permettre aux jeunes danseurs tunisiens de se familiariser avec un langage chorégraphique venu d’ailleurs, permettant à la fois aux créateurs et aux danseurs d’établir des dialogues à la fois artistiques et humains.

L’Institut français de Tunisie

L’Institut français de Tunisie (IFT) occupe une place singulière dans la relation entre la France et la Tunisie. Sa fonction première est de mettre en œuvre la stratégie de coopération de l’Ambassade de France. Sa mission est donc de conduire une action de nature diplomatique, centrée sur la coopération. Conçu comme une plateforme d’échanges et de projets de coopération, l’IFT agit en particulier pour et avec la jeunesse tunisienne.

Avec ses trois instituts, à Tunis, Sousse et Sfax, et ses 16 lieux d’enseignement de la langue française, l’IFT est un véritable réseau de coopération et de partenariats.

Son action se décline dans de multiples secteurs : éducation et langue française, enseignement supérieur, recherche scientifique et mobilité étudiante ; culture ; appui aux initiatives de la société civile ; poursuite des objectifs du développement durable (ODD) en matière d’égalité, de santé, de gouvernance, de climat et d’environnement ; soutien aux coopérations entre les collectivités locales françaises et tunisiennes.