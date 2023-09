Partenariat tripartite Tunisie-Corée-Pays africains

A l’occasion de la tenue dans la ville coréenne de Busan de la Conférence ministérielle de coopération Corée-Afrique, du 12 au 15 septembre 2023, le

président de la chambre de commerce et d’industrie tuniso-coréenne, Mehdi Mahjoub, a affirmé, jeudi 14 septembre, la volonté de la chambre d’accompagner les hommes d’affaires tunisiens intéressés par des projets d’investissements en République de Corée, notant que la Tunisie représente, pour la Corée, un portail pour l’Afrique.

Intervenant sur les ondes de Radio Express FM, il a mis l’accent sur les grandes opportunités de partenariat tripartite associant la Corée, la Tunisie et les pays africains, faisant état d’un concours organisé actuellement sous l’égide de la chambre avec la participation de startups tunisiennes, coréennes et africaines, en vue de récompenser par des prix conséquents les meilleures startups qui s’y distinguent. Il s’agit de 26 startups composées de 12 coréennes, 7 tunisiennes et 7 africaines, opérant dans divers domaines comme la santé, l’eau, l’environnement, les innovations technologiques, l’agriculture.

Mehdi Mahjoub a loué l’avance de la Corée en matière de technologie et d’innovation, notant que la Tunisie peut tirer un grand profit de sa coopération avec la Corée dans ces domaines. D’autant, a-t-il dit, que les coréens ayant visité la Tunisie se sont dits impressionnés par son développement.

La République de Corée ou Corée du Sud est le troisième fournisseur et 7ème client de la Tunisie en Asie.

Un Forum des affaires Tunisie-Corée-Afrique s’est tenu en mai dernier en Tunisie.