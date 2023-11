Participation directe de tunisiens à la guerre contre Gaza

L’expert tunisien en cybersécurité Abdelsamed Kartelli a déclaré, jeudi 23 novembre, à Radio Diwan FM, que des tunisiens, ainsi que des algériens et des marocains ont fait partie de l’équipe des experts en cybernétique de l’opération Déluge d’El Aksa qui ont infiltré les réseaux de données du ministère israélien de la défense et obtenu des informations de premier ordre sur l’armement lourd israélien, les réservistes israéliens et une unité militaire israélienne dans le Nord de Gaza. Ces informations ont été mises à la disposition de la résistance palestinienne.

Kartelli a signalé que l’ennemi israélien avait vécu une nuit de terreur suite à l’infiltration de 2,2 millions cartes de dépôt, l’archive de son ministère de la défense et 11 mille téléphones portables .