Participation massive au Forum économique tuniso-libyen à Sfax

Le Forum économique tuniso-libyen, organisé par le Conseil d’affaires tuniso-africain, a ouvert , jeudi, ses travaux à Sfax sous le thème : « Le Forum de l’espoir et du défi pour construire une économie intégrée ».

Ce rendez-vous ise à relancer les relations économiques entre la Tunisie et la Libye à des niveaux plus proches de ceux qu’affichaient les deux pays avant la révolution libyenne de 2011 et à l’époque d’avant le coronavirus.

Plus précisément, des appels ont été lancés pour la réduction ou le démantèlement des obstacles au commerce, notamment la bureaucratie et la suppression des paiements en devises fortes, ainsi que pour l’activation des accords existants entre les deux pays.

L’événement a reçu un grand soutien de la part des entreprises des deux pays qui y ont participé en grand nombre, ainsi qu’un soutien ministériel, note le site Libyan Herald.

L’approbation du nouveau gouvernement d’unité nationale (GUN) dirigé par Abd Alhamid Aldabaiba par le parlement libyen mercredi a été considérée comme une étape positive qui se reflétera positivement sur le commerce bilatéral.

Après les allocutions d’ouverture, trois ateliers thématiques ont été organisés et ont donné lieu à des échanges animés entre les intervenants et les chefs d’entreprise. Parmi les sujets abordés figuraient le renforcement des partenariats public-privé (PPP), la souveraineté alimentaire, le renforcement de l’intégration économique bilatérale, la priorité accordée aux produits de l’autre partie plutôt qu’aux produits de pays tiers, et l’obtention d’une plus grande part du marché de l’Afrique subsaharienne. Expositions d’entreprises et rencontres B2B

Une exposition de produits tunisiens a été organisée En marge du forum, plusieurs entreprises ont exposé leurs produits et services sur leurs stands. Un espace était également réservé aux rencontres B2B.

Des visites de terrain de la délégation libyenne à un certain nombre d’institutions économiques et d’entreprises à Sfax sont également organisées pour les délégués libyens.