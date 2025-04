Participation tunisienne à la 51e édition de la Foire Internationale de Tripoli

La Tunisie prend part à la 51e édition de la Foire Internationale de Tripoli, du 22 au 28 avril courant, dans la capitale libyenne, Tripoli, dans l’objectif de booster les échanges commerciaux et l’investissement entre les deux pays, a indiqué le CEPEX.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont connu une évolution considérable, passant de 1 507 millions de dinars en 2019, à 2 392 millions de dinars en 2023, soit une hausse de 59%. Les exportations nationale vers ce pays ont augmenté, durant cette période, de 37%. Les minerais et les substances utiles figurent parmi les exportations qui ont enregistré une croissance dans la mesure où leur volume a atteint 125 millions de dinars en 2023, contre 15 millions de dinars en 2019, soit une évolution de 88%.

Les substances utiles et les minéraux non métalliques se classent en deuxième position en matière d’exportation. Leur volume a atteint 255 millions de dinars en 2023, contre 148 millions de dinars en 2019, soit une croissance de 58%.

D’autre part, l’huile de maïs et la farine de maïs traité figurent parmi les les produits tunisiens présentant un fort potentiel d’exportation sur le marché libyen. Leur volume d’exportation a atteint 243 millions de dinars tandis que le potentiel d’exportation inexploité est de 141 millions de dinars.

Un potentiel d’exportation inexploité d’une valeur de 96 millions de dinars existe, également, pour les conducteurs électriques de moins de 1000 volts.