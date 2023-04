L’Union régionale de travail de Tunis relevant de l’UGTT a annulé la grève prévue les samedi et dimanche 22 et 23 avril au parc de loisirs Dahdah de Tunis, suite à un accord intervenu entre les deux parties, administrative et syndicale, rapporte, ce samedi, EchaabNews.

L’accord s’est articulé autour des augmentations salariales, des primes de responsabilité et de risques, et du reclassement des employés ainsi que d’autres points litigieux, précis la même source.