Pas de pause significative dans la guerre en l’absence de libération des otages  femmes  enfants

Le principal conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient a déclaré qu’il n’y aurait pas de « pause significative » dans la guerre entre Israël et le Hamas tant que toutes les femmes et tous les enfants détenus par Hamas à Gaza n’auraient pas été libérés, alignant ainsi l’administration sur la position d’Israël.

« L’augmentation de l’aide humanitaire, l’augmentation de l’approvisionnement en carburant, la pause… se produiront lorsque les otages seront libérés », a déclaré Brett McGurk lors d’une conférence sur la sécurité à Bahreïn.

Il incombe au Hamas, a déclaré McGurk, de prendre des mesures qui conduiraient à une pause dans les combats.

Samedi, il a indiqué que la situation dans le territoire palestinien assiégé était « horrible » et « intolérable ».

McGurk a présenté ce qu’il a décrit comme les « cinq non » de la guerre : « Pas de déplacement forcé, pas de réoccupation, pas de réduction de territoire, pas de menaces pour Israël, pas de siège.

Il a également insisté sur le fait que les Palestiniens auront une place cruciale dans tout accord diplomatique éventuel entre Israël et l’Arabie saoudite.

« Dans ce cas, ce qui était vrai avant le 7 octobre l’est encore plus aujourd’hui », a déclaré McGurk. « Cette question centrale doit être abordée. Et comme le Hamas se dégrade, nous sommes déterminés à contribuer à y remédier ».

