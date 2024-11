Pathétique, triste, déchirante » : Un ancien faucon dénonce la stratégie de guerre d’Israël

Le général de division à la retraite Giora Eiland, ancien chef du Conseil de sécurité nationale, s’est exprimé jeudi sur 103FM au sujet de l’approche israélienneau sujet des approches d’Israël au Liban et à Gaza .

« Je pense que nous poursuivons une stratégie terrible au Liban. Israël a manqué la meilleure occasion de modifier fondamentalement la situation, non seulement au Liban mais dans tout le Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

À Gaza aussi, nous tombons dans le piège du slogan « pression militaire uniquement ». La situation au Liban est particulièrement pénible parce qu’il n’y a pas de réelle pression de l’autre côté », a-t-il ajouté.

Eiland a qualifié la stratégie d’Israël de « pathétique, triste et déchirante », s’interrogeant sur l’impact des avancées militaires au Sud-Liban.

« Qu’est-ce qui compte au Liban ? Une seule chose : ce qui se passe à Beyrouth. Sommes-nous censés lancer un assaut massif sur Dahiyeh ? Pas du tout. Nous les avons informés à l’avance des bâtiments que nous viserons. »

« Nous aurions pu déclarer il y a deux mois que l’ensemble de Dahiyeh est un complexe militaire et que tous les habitants auraient donc dû évacuer », a-t-il ajouté. « Il n’y a pas de véritable pression sur le Liban ni de menaces de blocus. Sommes-nous en guerre avec le Liban ? Non. Nous battons-nous seulement contre le Hezbollah ? Il s’agit d’une seule et même entité.

En ce qui concerne Gaza, Eiland a critiqué la stratégie d’Israël en déclarant : « Dans une guerre, l’objectif est de s’engager le moins possible. L’idéal est de gagner sans prolonger les combats ».

