Pénuries : La fièvre acheteuse y serait pour beaucoup !

« Pas plus d’un seul pack par client ! », « au maximum deux paquets par personne ! ». Des affiches qui font florès dans les grandes surfaces, et ce depuis un certain temps, autrement dit depuis que les pénuries de produits de base, donc de consommation courante se font plus présentes voire massives. Cela fait un bon bout de temps que le citoyen commence à en ressentir l’effet , chaque fois qu’il cherche à faire achat de denrées , fondamentalement de première nécessité tels que le sucre, le café, l’huile, le riz, et dans la foulée l’eau minérale, les boissons gazeuses, les jus et par-dessus tout le lait.

A ce sujet, African Manager a pris l’attache, ce lundi 12 septembre, du président de l’Association tunisienne pour informer le consommateur, Lotfi Riahi, qui dès l’abord, a confirmé ce qu’il a rangé sous l’expression de « perturbation dans l’approvisionnement de certaines denrées alimentaires ».

« Il n’est pas normal que certains produits manquent chez le consommateur mais qu’on retrouve chez le producteur ! », a-t-il dit aussitôt dit.

Le consommateur pas totalement exonéré !

Selon ses dires, « c’est surtout cette fièvre acheteuse ambiante qui est derrière tout cela ». « Il est vrai qu’il existe des fluctuations dans l’approvisionnement du marché, néanmoins, le problème réside dans le comportement du consommateur qui a tendance à acheter de grandes quantités surtout lorsqu’il s’agit d’un produit qui peut être stocké pendant une longue durée comme le lait, par exemple », a-t-il expliqué.

C’est pourquoi, il a appelé le consommateur à rationnaliser ses achats et à bannir cette frénésie afin d’atténuer les effets de la crise », sachant que le stock stratégique nécessaire existe bel et bien », a-t-il assuré.

Le président de l’OTIC a affirmé que les services concernés au sein du ministère du Commerce s’emploient à réduire ces fluctuations d’approvisionnement des denrées alimentaires.

Pas d’augmentation des prix

Concernant les prix, Lotfi Riahi a assuré que selon le ministère du Commerce, il n’y aura pas d’augmentation des prix de ces produits manquants sur le marché.

« Le ministère de Commerce a affirméqu’il n’y a pas d’augmentation des prix d’aucun produit sur le marché, ni le lait, ni la tomate concentrée, ni autres… », a-t-il dit avec une remarquable assurance et une inébranlable certitude.

En ce qui concerne la production, Riahi a avoué que certains industriels se plaignent d’une régression de production, mais il a rassuré sur la présence et la disponibilité du stock stratégique.

« Le stock stratégique est là, cependant, il ya des doutes concernant la distribution… », indiqué.

Interrogé sur les informations qui circulent sur une potentielle crise du lait, Riahi a nié toute éventualité à ce sujet. « Il n’y a pas de crise de lait actuellement mais il y a des fluctuations dans la chaîne d’approvisionnement ; toutefois, il faut que l’Etat intervienne et trouve des solutions pour remédier à cette situation et assurer le retour à la normale ! », a-t-il indiqué.

S’agissant des autres denrées alimentaires, le café et le sucre, notamment, Riahi a souligné que l’approvisionnement à partir du marché algérien a commencé, affirmant que les quantités sont suffisantes.

Ces pénuries de denrées alimentaires sont loin d’être des épisodes ponctuels, car il s’agit de faits récurrents qui donnent lieu à d’autres phénomènes tels que la spéculation, la flambée des prix et le monopole. Des déclarations rassurantes sont très souvent faites, sans toutefois prêter à conséquence en termes de sauvegarde de la sécurité alimentaire du Tunisien.