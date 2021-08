«Perdre l’Afghanistan était inévitable. Perdre la Tunisie ne l’est pas»!

L’Afghanistan n’est pas le seul pays à majorité musulmane que l’administration de Joe Biden a perdu au cours de la semaine dernière.

- Publicité-

L’établissement d’une démocratie fonctionnelle en Afghanistan était difficile, si difficile qu’il s’est avéré impossible. La Tunisie, qui est passée lundi du statut de démocratie fonctionnelle à celui d’autocratie effective, aurait été une victoire facile pour l’engagement nominal de Joe Biden à soutenir la démocratie dans le monde – si l’administration avait pris la peine d’y prêter une attention significative. Celui qui a asséné cette assertion est un éminent juriste, un professeur de Droit à l’Université de Harvard. C’est Noah Feldman, dont on dit qu’il a été associé à la rédaction et l’élaboration de la Constitution tunisienne promulguée en 2014.

Dans une tribune publiée par Bloomberg dont il est un chroniqueur d’opinion, il a reproché à l’administration Biden d’être « restée les bras croisés pendant que le président élu de la seule démocratie du monde arabe suspendait le parlement en violation de la constitution tunisienne et annonçait que les membres du parlement seraient désormais susceptibles d’être arrêtés ».

Selon lui, les faits sont remarquablement simples. Le printemps arabe a commencé en Tunisie, où le dictateur Zine El Abidine Ben Ali a fui le pays en janvier 2011 en réponse aux protestations populaires. Dans les autres pays du Printemps arabe qui ont suivi l’exemple de la Tunisie, les dictateurs ont été défiés et parfois renversés, mais le résultat final a été davantage de dictature (comme en Égypte) ou une guerre civile (comme en Syrie, en Libye et au Yémen).

Ce n’est pas le cas en Tunisie, où les élections populaires ont débouché sur une assemblée constituante qui a rédigé et finalement ratifié une constitution démocratique libérale. Nombreux sont ceux qui peuvent s’attribuer le mérite de ce succès, notamment quatre institutions de la société civile qui ont reçu le prix Nobel de la paix pour leur rôle stabilisateur dans le processus.

Il ajoute que « la Tunisie a été un succès pour la démocratie constitutionnelle, et l’est restée jusqu’en juillet 2021. Certes, le pays a été confronté à de graves problèmes. La culture politique consensuelle qui a permis aux élites de différents partis de s’entendre sur la constitution a également entravé l’élaboration de politiques audacieuses, donnant lieu à des accusations de paralysie politique ».

Le chômage, l’une des causes fondamentales des manifestations du printemps arabe, n’a pas été résorbé. Les démocraties n’ont pas de solution miracle aux problèmes économiques, pas plus que les autocraties. Plus récemment, le pays a souffert d’une série de troubles liés au Covid-19. Le président tunisien démocratiquement élu, Kaies Saied, a décidé ces derniers mois que les circonstances étaient propices à une prise de pouvoir majeure. Saied est un ancien professeur de droit constitutionnel, et il a procédé à un coup d’état progressif en exploitant une faille dans la constitution tunisienne.

L’article 80 de la constitution permet au président, « en cas de péril imminent » pour l’État, d’adopter « toute » mesure d’urgence « nécessitée par les circonstances exceptionnelles. » La même disposition stipule que le Parlement doit rester en session pendant la période d’urgence.

L’échappatoire imaginée par la Constituante !

Les rédacteurs de la constitution craignaient précisément qu’un président peu scrupuleux adopte une interprétation outrageusement large de la notion de péril imminent et tente d’utiliser l’article 80 pour saper la démocratie. Ils y ont donc ajouté une disposition spécifiant que, après 30 jours, le président du parlement ou 30 membres de cet organe pouvaient faire appel à la cour constitutionnelle pour déterminer si des circonstances exceptionnelles s’appliquaient réellement. L’idée était que la cour indépendante vérifierait que le président ne déforme pas la véritable signification des circonstances exceptionnelles.

Voici l’échappatoire : En raison de désaccords politiques au sein du Parlement, la Cour constitutionnelle établie par la Constitution tunisienne n’a jamais été mise en place. Le Parlement n’a donc aucun moyen de faire appel de l’état d’exception.

Le 23 août, 30 jours après avoir annoncé l’état d’exception, Saied a violé une nouvelle fois la constitution en suspendant le parlement. Il est maintenant effectivement un dictateur élu, estime Noah Feldman, qui ajoute que « l’administration Biden aurait pu empêcher cela à tout moment en déclarant directement qu’elle considérerait une telle action du président comme un coup d’État. La meilleure pratique aurait été d’obtenir l’adhésion des pays européens à une telle condamnation préalable, en particulier la France, qui entretient des liens étroits avec son ancienne colonie ». Le coût pour les États-Unis aurait été extraordinairement faible. Pas un seul soldat n’aurait été nécessaire, ni aucune menace de force militaire d’aucune sorte.

« La Tunisie dépend des prêts et de l’aide économique des institutions internationales. Une condamnation internationale significative du recul de la démocratie aurait obligé Saied à faire marche arrière. En effet, il était clairement préoccupé par cette possibilité – et a choisi l’étape inhabituelle de la mise en scène d’un coup d’État progressif pour s’assurer qu’il avait la possibilité de faire marche arrière si nécessaire ». pourtant, souligne Feldman, tout ce que l’administration Biden a réussi à faire, c’est un message à consonance neutre de la part du secrétaire d’État Antony Blinken – « encourageant » Saied « à adhérer aux principes de la démocratie » – et un message encore faible, bien que légèrement meilleur, de la part du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, qui a « appelé » Saied à former un nouveau gouvernement et à « assurer le retour en temps voulu du parlement élu ». Dans le langage codé de la diplomatie, ces messages ont essentiellement dit à Saied d’aller de l’avant et de faire ce qu’il voulait. Il n’est pas trop tard pour que les États-Unis et leurs alliés européens disent à Saied que la démocratie constitutionnelle ne permet pas à un président de dissoudre le parlement élu et de menacer ses membres d’arrestation, conclut le constitutionnaliste Noah Feldman.