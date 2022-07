Perturbation des vols de Tunisair : Possibilité de modifier les billets sans frais de pénalités

Tunisair annonce, lundi, dans un communiqué que ces billets sont entièrement modifiables et remboursables, sans frais supplémentaires, suite à la perturbation de ses vols. Les passagers pourront ainsi modifier sans frais de pénalité et sans redressement tarifaire leurs dates de voyage ( dans la même classe cabine éco/business), avec une flexibilité de dix jours par rapport à la date initiale et ce pour tout voyage du 1er au 05Juillet 2022, précise Tunisiair dans un communiqué publié, lundi, sur sa page Facebook. Pour gérer les demandes de ses clients dans les meilleures conditions, Tunisair a mis leur disposition des numéros de téléphone, à partir de Tunis : 81 10 77 77 et à partir de l’étranger : (+216) 70 019 160 ainsi qu’une adresse e-mail : [email protected]

- Publicité-