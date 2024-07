Tunisair-Corruption: Enquête contre 9 personnes

Le ministère public du Tribunal de première instance de Tunis a décidé d’ouvrir une information judiciaire à l’encontre de neuf personnes, dont le président du directeur général de Tunisair et le secrétaire général du syndicat de Tunisair, pour des chefs d’inculpation liés à l’exploitation de la position d’un agent public pour en tirer un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, préjudice à l’administration, escroquerie, détention et usage de documents frauduleux, corruption, et de les déférer à l’attention du juge d’instruction chargé du dossier pour prendre à leur encontre les décisions qui s’imposent, selon Mosaïque fm.

Il est à noter que le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Tunis avait autorisé les agents de la police judiciaire d’El Gorjani à détenir le secrétaire général du syndicat de Tunisair, le Président et le Directeur Général de la compagnie et sept autres personnes dans le cadre de soupçons de corruption financière et administrative dans des affectations et des promotions au sein de la Compagnie Tunisair.