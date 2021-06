Pétrole: L’OPEP+ devrait garder sa stratégie inchangée

L’OPEP+, qui se réunit mardi en visioconférence, devrait s’en tenir à son plan actuel d’assouplissement progressif des restrictions de l’offre de pétrole, les pays producteurs devant concilier la reprise de la demande et une éventuelle augmentation de l’offre iranienne, ont indiqué trois sources au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

L’OPEP+, qui réunit les 13 membres du cartel et 10 autres pays producteurs dont la Russie, a décidé en avril de remettre sur le marché 2,1 millions de barils par jour (bpj) de mai à juillet face à la hausse attendue de la demande mondiale malgré le nombre élevé de cas de coronavirus en Inde.

Depuis cette annonce, les cours du brut ont fortement augmenté et affichaient mardi un gain de plus de 30% depuis le début de l’année. En amont de la réunion de l’OPEP+, le prix du Brent s’échangeait à plus de 70 dollars le baril.

Le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’augmentation de l’offre iranienne pose problème.

« Nous prévoyons que le retour attendu de la production et des exportations iraniennes sur le marché mondial se fera de manière ordonnée et transparente », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les experts de l’OPEP+ ont confirmé leurs prévisions antérieures d’une hausse de 6 millions de bpj de la demande de pétrole en 2021, alors que le monde se remet lentement de la pandémie de COVID-19.