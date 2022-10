Phosphate 9 mois : 2,8 millions de tonnes, mais devait mieux faire

Selon les dernières statistiques de la CPG, la production en phosphate commercial de la compagnie sur les neuf premiers mois de l’année s’est élevée à 2,8 millions de tonnes. Si cela représente une hausse de 33,3% par rapport à la production sur les huit premiers mois de l’année 2021 qui s’élevait alors à 2,1 Mt, cela reste cependant en deçà de 38% des objectifs fixés. Selon les données de la CPG, la quasi-totalité de la production provient des sites de Metlaoui et de Mdhilla dans la mesure où la production sur les sites de Redeyef et Om Larayes est interrompue depuis 2020 par des mouvements de protestation sociale persistants. La reprise progressive de la production a permis à la CPG d’approvisionner ses clients locaux, dont les principaux sont les fabricants d’engrais chimiques tels que le Groupe Chimique Tunisien (GCT) et la Société Tuniso-Indienne des Engrais (TIFERT), en leur fournissant près de 2,65 Mt de phosphates. D’autre part, l’augmentation de la production a également permis à la CPG un retour sur les marchés internationaux par le biais de l’exportation à l’étranger de 56 000 t de phosphates.

