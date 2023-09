Plaidoyer de B.Mokhtari pour PayPal

Dans des déclarations lundi 18 septembre à Radio Expresse FM, le promoteur de la première banque numérique tunisienne « Paie Directe », Bayrem Mokhtari, a été d’avis que le système de paiement électronique PayPal ne manquera pas de résoudre plusieurs problèmes, en Tunisie, à tous les intéressés par les progrès technologiques et les entraves du commerce international, ce qui nous a incités à réfléchir au lancement de la première banque numérique tunisienne.

Il a noté qu’il existe des sites et des sociétés qui reçoivent des paiements via PayPal, demandant l’amélioration des sommes pouvant être transférés à l’étranger via ce système afin de répondre aux exigences de l’évolution enregistrée au niveau de l’avancement technologique, l’intelligence artificielle, et l’accroissement de la communauté tunisienne à l’étranger en cerveaux et compétences de haut niveau.

Une telle ouverture est de nature à dynamiser davantage les transferts de l’étranger vers la Tunisie, a-t-il estimé.

Des informations avaient circulé dernièrement sur l’entrée de PayPal en service en Tunisie, mais la BCT les avait rectifiées en disant qu’il s’agit de tests d’une application avancée de paiement électronique international qui lui est propre. Selon des explications fournies par des responsables de la BCT, le lancement des services de PayPal en Tunisie dépend de PayPal et non pas de la BCT.