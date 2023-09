Plaidoyer pour des lois appropriées dans le secteur agricole

Salah Eddine Riahi, membre du Conseil central de l’Union de l’agriculture et de la pêche, a déclaré ce 15 septembre 2023,sur Express Fm, que le secteur agricole traverse une crise majeure due au changement climatique, ajoutant que les lois doivent suivre le rythme des changements climatiques et technologiques afin de pouvoir faire face à la situation.

Selon lui, des efforts devaient être faits pour intensifier l’agriculture et promulguer des lois appropriées et très sophistiquées dans le secteur agricole.

Il a souligné qu’il existe des complications administratives qui ne permettent pas à l’agriculteur d’investir librement, notamment le fait de ne pas renouveler les contrats de location à temps ou l’obligation d’obtenir certaines licences à émission lente.

Riahi a également expliqué qu’il y a une réticence pour les jeunes à travailler dans le secteur agricole parce qu’il n’y a rien qui encourage cela, ajoutant que travailler dans ce secteur entraîne une perte pour l’agriculteur.

Il a souligné qu’ils éprouvent plusieurs difficultés à obtenir une indemnisation du Fonds de lutte contre la pandémie.

Il a souligné que la bonne gouvernance et la bonne gestion dans le secteur de l’eau et dans la façon d’entretenir les barrages et d’entretenir les réseaux délabrés amélioreront considérablement la situation.

Selon ses dires, le coût du fourrage est très élevé, ajoutant que les banques ne financent pas les agriculteurs, et notant que la Banque nationale agricole ne finance que 6% du volume des investissements dans le secteur agricole et que plus de 80% des agriculteurs souffrent de dettes.