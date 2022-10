Plaidoyer pour le contrôle préalable à l’importation

Dans un article de fonds, le journal La Presse de mercredi 12 octobre , a défendu avec force l’adoption du contrôle préalable des biens de consommation à l’importation, annoncée dernièrement, par un communiqué officiel, alors que certaines parties l’ont accueillie plutôt avec réticence.

On y lit notamment : « cela fait des années que nous attendions ce communiqué, celui portant sur le système de contrôle préalable à l’importation des biens de consommation. Il a été enfin publié pour pouvoir prendre effet à partir du 17 octobre… les instances responsables, même si elles ont mis du temps pour le promulguer, ont fini par réagir. Mais depuis que cela dure, bien des dégâts ont frappé de plein fouet l’économie nationale. Il n’est pas trop tard, voudra-t- on dire, mais le chantier qui s’ouvre pour remettre de l’ordre et reprendre la situation en main, pour démanteler les réseaux qui se sont emparés de notre commerce intérieur et extérieur, est immense. »