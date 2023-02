Plan Annuel de 400 M€ pour soutenir les secteurs-clés de l’économie

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (http://www.ITFC-idb.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé aujourd’hui un Plan Annuel 2023 de 400 millions d’euros avec la République du Sénégal, dans le cadre de l’accord-cadre quinquennal révisé de 1,5 milliard de dollars US signé en 2021 pour inclure de nouveaux secteurs prioritaires. Le Plan annuel reflète la coopération de longue date entre l’ITFC et la République du Sénégal, avec plus de 1, milliard de dollars US de financement et de programmes de facilitation du commerce fournis depuis la création de l’ITFC en 2008, pour soutenir des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’énergie et la santé, en plus de soutenir le secteur privé.

L’ITFC a également signé avec le Sénégal le programme pays des Ponts Commerciaux Arabo-Africains (AATB), qui devrait s’étendre sur les deux prochaines années (2023-2024) et couvrir des interventions sur le développement des capacités et la promotion du commerce dans divers secteurs comme l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et le e-commerce. Le programme de l’AATB renforce les efforts du gouvernement pour intensifier le commerce entre le Sénégal et ses homologues africains, ainsi que pour diversifier et accroître le volume de ses échanges avec la région arabe. Le programme pays de l’AATB couvre le déploiement de projets commerciaux et soutient les secteurs à fort potentiel, conformément à la mise en œuvre de l’accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). La cérémonie de signature a eu lieu à Dakar entre Oulimata SARR, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération de la République du Sénégal, et Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l’ITFC. La Ministre Oulimata SARR a déclaré : « Je me réjouis de la coopération entre le Sénégal et l’ITFC, qui montre un réel dynamisme et met en évidence le fait que le Sénégal est un partenaire stratégique de l’ITFC. Je voudrais exprimer notre appréciation du travail effectué par l’équipe de l’ITFC ici à Dakar, qui ne relâche pas ses efforts pour fournir au Sénégal le soutien nécessaire pour atteindre nos objectifs et mettre en œuvre le « Plan Sénégal Emergent ».

Hani Salem Sonbol a déclaré : « Le partenariat de l’ITFC avec le Sénégal revêt une grande importance pour nous car nous croyons fermement au potentiel du pays. Nous nous sommes donc engagés à soutenir le « Plan Sénégal Emergent » et à renforcer notre intervention dans des domaines stratégiques tels que la chaîne de valeur agricole, la sécurité alimentaire et énergétique, et le secteur des petites et moyennes entreprises. Nous restons également de fervents défenseurs du commerce intra-africain et de la mise en œuvre de programmes dans le cadre de l’AATB, car ces programmes constituent un moteur important pour la mise en œuvre de l’Accord de Libre-Échange Continental Africain. ».

L’ITFC soutient activement le financement et le développement du commerce au Sénégal depuis sa création en 2008, avec plus de 1,4 milliard de dollars US de financement et de programmes de facilitation du commerce.

Il convient de noter que l’ITFC et le Sénégal ont signé en 2019 un accord-cadre quinquennal de 1,5 milliard de dollars US qui couvrait les secteurs prioritaires à savoir, l’énergie, l’agriculture et les PME. Un amendement à l’accord-cadre a été signé en novembre 2021 pour inclure de nouveaux secteurs prioritaires, notamment le secteur de la santé compte tenu de l’impact du COVID-19.