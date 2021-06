Plastic Odyssey s’investit dans le recyclage des plastiques océaniques en Afrique du Nord

L’initiative mondiale de lutte contre la pollution plastique, Plastic Odyssey, invite les entrepreneurs du recyclage du plastique en Tunisie, rn Égypte et au Maroc à participer aux trois prochaines sessions du Plastic Odyssey Lab. Ce programme vise à dépolluer les océans, dont les écosystèmes sont actuellement dégradés par l’activité humaine. Dans ces pays d’Afrique du Nord, le Plastic Odyssey Lab se tiendra de décembre 2021 à février 2022.

Dans le bassin méditerranéen, la mer est devenue une décharge. Ces déchets, notamment le plastique, pénètrent dans la mer principalement via les grands réseaux fluviaux, détruisant les écosystèmes marins. Ce phénomène a également un impact sur les moyens de subsistance des populations locales.

Parmi les pays confrontés à la pollution marine en Afrique figure l’Égypte, qui se trouve entre la mer Rouge à l’est et la mer Méditerranée au nord. La Tunisie et le Maroc sont bordés par la mer Méditerranée occidentale au nord et l’océan Atlantique Nord à l’ouest, pour le royaume chérifien. Dans le cadre des sessions 2, 3 et 4 du Plastic Odyssey Lab, Plastic Odyssey prévoit d’accompagner des start-ups opérant dans ces trois pays dans le recyclage des déchets plastiques issus des océans.

La session 2 du Plastic Odyssey Lab se tiendra en Egypte à partir de décembre 2021. Elle sera suivie des sessions 3 et 4 en Tunisie et au Maroc respectivement jusqu’en février 2022. « Cette mission est menée par un navire unique au monde, le M/V Plastic Odyssey, véritable laboratoire de solutions qui prendra la mer. À chaque étape de l’expédition, le laboratoire flottant accueillera des entrepreneurs pour les aider à tester, prototyper et développer leurs solutions de recyclage du plastique », explique Plastic Odyssey.

Les entrepreneurs sélectionnés recevront un soutien technique pour mettre en place leurs solutions. Ils seront également intégrés au réseau international de partenaires et bénéficieront des neuf machines de recyclage présentes à bord du navire Plastic Odyssey. Les start-ups recevront également le soutien financier du Crédit Agricole via sa Fondation Grameen Crédit Agricole et de plusieurs de ses Caisses régionales.

La première session du Plastic Odyssey Lab, qui s’est tenue en France, a permis à six entrepreneurs de monter à bord du navire avec des projets tels que la fabrication d’un skateboard en plastique recyclé, d’un vélo écologique construit à partir de déchets ménagers et d’une poubelle de tri, de collecte et de recyclage des déchets. Après l’Egypte, la Tunisie et le Maroc, le navire Plastic Odyssey visitera 26 autres pays. L’objectif de Plastic Odyssey est de visiter les 30 pays les plus pollués du monde en trois ans.