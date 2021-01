Plénière, mardi, consacrée à l’amendement du règlement intérieur de l’ARP

L’Assemblée des représentants du peuple tient, mardi, une séance plénière consacrée à l’examen de la proposition relative à l’amendement du règlement intérieur du parlement.

Mi-novembre dernier, la commission du Règlement intérieur, de l’Immunité et des Lois parlementaires et des lois électorales a approuvé la version finale de la proposition d’amendement du règlement intérieur de l’ARP.

La commission a, également, adopté, à la majorité des membres présents, le rapport de la commission relatif à la proposition d’amendement du règlement intérieur de l’ARP. Lors du vote, un député s’est abstenu et un autre a voté contre.

Rappelons que la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales a entamé depuis janvier 2020 des discussions pour l’amendement du règlement intérieur de l’ARP. Au total, la commission a tenu une trentaine de réunions consacrées à l’examen de l’amendement de certains articles du règlement intérieur de l’ARP.

Les propositions d’amendement portent, principalement, l’organisation de la marche du travail parlementaire.

