PLF 2022: Le social arrivera-t-il à faire bon ménage avec l’économique?

L’effort est patent de vouloir imprimer au projet de loi de finance pour l’année 2022 une dimension éminemment sociale. Il comprend plusieurs mesures de cet ordre dont les plus importantes sont l’augmentation de l’allocation accordée aux familles nécessiteuses, l’attribution d’une allocation mensuelle au profit des enfants de moins de 6 ans des familles modestes, le maintien des aides sociales, et la poursuite de l’attribution de la bourse d’intégration à la vie universitaire à chaque bachelier appartenant à une famille à revenu faible ou moyen, en plus d’alléger la charge sur les jardins d’enfants impliqués dans le programme intégré de développement de la petite enfance destiné aux enfants de familles nécessiteuses et à faible revenu.

- Publicité-

En outre, le projet de loi de finances vise à renforcer les opérations d’entretien et de maintenance des établissements d’enseignement, à améliorer les conditions d’hébergement scolaire dans les dortoirs pour les parties internes, à stimuler le travail des comités d’animation du programme logement social, et la création d’une ligne de financement dédiée aux institutions de l’économie sociale et solidaire, et la création d’un compte spécial au trésor dédié à la diversification des sources de financement des caisses de sécurité sociale, au financement de petits projets au profit de des groupes vulnérables et des personnes handicapées, et la préservation du pouvoir d’achat en contrôlant les prix de vente des matériaux agricoles et des fourrages, ainsi que le maintien des prix de vente des produits subventionnés destinés au citoyen, et ce selon les données fournies par la présidence de la République.

Il prévoit, en outre, des mesures pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire, notamment la création d’une ligne de financement pour les petites et moyennes entreprises touchées par la pandémie de Covid19, le soutien aux établissements touristiques et artisanales, et l’aide à leurs employés.

Créer des emplois et stimuler l’investissement

De même, le projet de loi de finances de 2022 prévoit des mesures économiques pour soutenir les entreprises, encourager l’initiative privée, créer des emplois, mobiliser l’épargne pour stimuler l’investissement et améliorer le climat des affaires, encourager l’économie sociale et solidaire, lutter contre l’évasion fiscale et la contrebande, intégrer l’économie parallèle et vulgariser la numérisation, y compris la création d’un fonds de partenariat privé.

Il s’agit aussi de soutenir les fonds propres des entreprises et faciliter leur accès aux financements, décaisser le surplus des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises, accélérer la création d’entreprises éloignées, en plus de doubler les dotations allouées pour encourager les projets individuels des jeunes.

Dans son volet économique, la loi de finances de 2022 comprend également plusieurs mesures visant à favoriser l’économie verte, le développement durable et la transformation énergétique, à encourager le recours aux énergies alternatives, à préserver l’environnement, et à financer le suivi, le tri et la valorisation des déchets.

Le président de la République, montant au créneau économique, a affirmé que ce document a été préparé dans le cadre de la volonté de l’État d’envoyer des messages positifs aux différents acteurs économiques du pays, partenaires de la Tunisie ainsi que la recherche d’une stabilisation des équilibres financiers publics en 2022 pour amorcer la reprise à moyen terme.

Le programme de réformes inscrit dans le projet de loi de finances de 2022 permettra une croissance économique globale et durable, améliorera le climat des affaires et restaurera la confiance avec les partenaires de la Tunisie afin que le pays reste une destination attractive pour les investissements, en plus de préserver le rôle social de l’Etat, instituant une perception équitable qui ne pèse pas sur les institutions et les individus, et améliorant la gouvernance du secteur public, et renforçant les mesures pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire.