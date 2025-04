Pluies attendues sur les régions de l’Ouest, du Nord-est et du Centre-Est en fin de journée

Des pluies temporairement orageuses sont attendues sur les régions de l’Ouest en fin de journée, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié dimanche matin.

Ces pluies gagneront progressivement les régions du Nord-est et du Centre-Est. Elles seront localement abondantes dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana, Kasserine et du Kef où les quantités maximales oscilleront entre 20 mm et 40 mm. Elles seront accompagnées de grêle dans certains endroits.

Des rafales de vent sont attendues au moment de l’apparition de nuages orageux dans les hauteurs et les régions du sud. Leur vitesse atteindra temporairement 80 km/h.

Les pluies se poursuivront jusqu’à lundi 21 avril courant sur le nord, le centre et localement le sud. Elles seront orageuses e parfois abondantes, avec des quantités maximales variant entre 30 mm et 50 mm, particulièrement, dans les régions du Sahel et les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès.