Pluies éparses et temporairement orageuses dimanche après-midi

Ciel partiellement nuageux à trés nuageux, dimanche, sur les régions ouest du nord et du sud avec des pluies éparses et temporairement orageuses l’après-midi, lequelles engloberont, progressivement et localement, les régions de l’est et certaines régions du sud-ouest.

Températures maximales allant de 21 à 25 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 26 et 32 degrés dans le reste des régions et atteignant 37 degrés à l’extrême sud.

Vents de secteur sud faibles à modérés, se renforçant relativement, près des côtes est et sur les hauteurs ouest et le sud avec des tourbillons de sable. Mer moutonneuse .

- Publicité-