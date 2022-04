Pluies éparses temporairement orageuses, samedi

Le temps sera samedi, 16 avril 2022, parfois nuageux avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur la plupart des régions, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur Nord avec une vitesse relativement, fort près des côtes et sur les hauteurs et localement le Sud et modéré à relativement, fort ailleurs.

La mer sera très agitée et localement houleuse sur les côtes Est.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés, de 14 degrés sur les hauteurs Ouest, et atteindront 23 degrés au Sud-ouest.