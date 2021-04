Plus de 130 mille personnes vaccinées contre le coronavirus

Le nombre total de personnes qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus au 28e jour de la campagne nationale de vaccination, a atteint 130 mille 374 parmi les professionnels de santé et personnes âgées de 75 ans et plus, conformément aux priorités établies dans la stratégie nationale de vaccination.

Selon un communiqué publié, aujourd’hui samedi, par le ministère de la Santé, 5486 personnes ont été vaccinées, hier vendredi, au 28e jour de la campagne nationale de vaccination qui a démarré le 13 mars 2021.

Le nombre de personnes qui ont reçu la deuxième injection du vaccin a atteint 4979, soit une moyenne quotidienne de 118 personnes.

Par ailleurs, plus d’un million de personnes se sont inscrites à la plateforme de vaccination « Evax », selon la même source.