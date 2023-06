Plus de 137 mille candidats au baccalauréat de 2023

Quelque 137 906 élèves passeront cette année l’examen du baccalauréat (session 2023) qui se déroulera les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 juin en cours.

Il s’agit de 112 573 élèves du secteur public (soit 82 % du total des candidats) et 18 539 élèves du secteur privé (soit 13 % du total des candidats) outre 6 794 candidatures individuelles (soit 5 % du total des candidats), a fait savoir lundi, le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi au siège du département, le ministre a indiqué que l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général et technique (9ème année) se poursuivra du 19 au 21 juin en cours et les résultats seront annoncés le 04 juillet 2023.

Selon le ministre, le nombre de candidats à l’examen de la 9ème année, général, a diminué de 263 élèves par rapport à l’année précédente. Ainsi, 32 548 candidats passeront cette année l’examen contre 32 811 en 2022.

En revanche, le nombre de candidats à l’examen de la 9ème année, technique, a considérablement augmenté, passant de 163 élèves l’année dernière à 261 élèves cette année.

Par ailleurs, les épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes (6ème année) se dérouleront du 22 au 24 juin en cours et les résultats seront annoncés le 7 juillet prochain.

Quelque 56 893 candidats passeront cette année le concours de la 6ème année contre 57 378 élèves en 2022.

Boughdiri a assuré que le ministère a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des examens et concours nationaux.

