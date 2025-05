Plus de 140 mille candidats passeront à partir de lundi prochain les épreuves du bac blanc

Quelque 143 935 candidats passeront les épreuves du bac blanc, à partir de lundi prochain, soit les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 mai 2025.

Selon le ministère de l’éducation, les épreuves du bac blanc, qui correspondent aux devoirs de synthèse du troisième trimestre pour les élèves de 4ème année secondaire, se dérouleront dans les mêmes conditions que celles de l’examen national du baccalauréat.

Par ailleurs, les épreuves pratiques et orales du baccalauréat, session 2025, auront lieu du 15 au 26 mai.

Les épreuves de la session principale du baccalauréat auront lieu les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 juin 2025 et les résultats seront annoncés le mardi 24 juin 2025.

La session de contrôle aura lieu les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2025 et les résultats définitifs seront proclamés le dimanche 13 juillet 2025.

- Publicité-