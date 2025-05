Plus de 17 mille voitures vendues au premier trimestre de 2025

Le nombre des voitures commercialisées sur le marché tunisien durant le premier trimestre 2025, que ce soit par les concessionnaires agréés ou via le marché parallèle, s’est élevé à 17 439 véhicules, contre 15 343 véhicules durant la même période de l’année 2024.

Les concessionnaires agréés ont réussi à vendre 11 860 véhicules de différentes catégories au cours de ce trimestre, contre 11 191 véhicules à la même période de l’année précédente, enregistrant une hausse de 5,9 %.

Selon les données de la Chambre nationale syndicale des concessionnaires et constructeurs automobiles, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), 5579 voitures ont été vendues sur le marché parallèle, contre 4 152 voitures entre mars 2025 et 2024, soit une augmentation de 34 %.

Le marché parallèle, selon la même source, désigne la vente de voitures par certains commerces privés implantés dans diverses régions du pays, qui investissent dans l’achat et la revente de véhicules au public.

S’agissant des voitures populaires, 1 632 unités ont été vendues contre 1 453 durant la même période un an plus tôt, avec une moyenne de 570 voitures vendues en mars 2025 contre 526 en mars 2024.

Six marques commerciales ont proposé ces véhicules populaires, avec un prix maximal atteignant 34 805 dinars et un prix minimal de 28 925 dinars.

Véhicules utilitaires : une hausse de 10%

Par ailleurs, 3 637 véhicules utilitaires ont été vendus durant le premier trimestre de l’année en cours, contre 3 296 à la même période de l’année précédente, soit une hausse de plus de 10 %. Quant aux voitures de tourisme, 8 223 unités ont été vendues contre 7 895, enregistrant une augmentation d’environ 4,1 %.

Plus de 46 mille voitures neuves vendues en Tunisie en 2024

Il convient de signaler que le marché des voitures neuves en Tunisie a enregistré des ventes totales de 46.436 unités entre janvier et octobre 2024, contre 46.055 véhicules vendus sur la même période en 2023 soit une légère progression de 0,8 % malgré des contraintes structurelles, notamment le système de quotas imposé par le ministère du Commerce.

D’après les statistiques d’African Manager, la marque sud-coréenne Hyundai domine le classement des ventes avec 5617 unités écoulées. Elle est suivie par Kia, qui a vendu 4611 véhicules, et Peugeot, qui occupe la troisième place avec 3402 unités. Suzuki (2929 unités), Isuzu (2800) et Toyota (2504) complètent le top six des marques les plus vendues.

Chaque année, le marché local absorbe entre 50.000 et 60.000 voitures neuves, mais les demandes d’achat dépassent largement ce seuil, avec 150.000 à 200.000 demandes annuelles, selon Brahim Debbache, président de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles. Ce décalage s’explique par le système de quotas, qui limite le nombre de véhicules importés.

Dans ce contexte, les concessionnaires appellent à un retour à un système de quotas plus souple, similaire à celui en vigueur avant 2023, afin de fluidifier le marché et réduire les délais d’attente pour les consommateurs.