Plus de 200 chefs religieux juifs demandent le retour des otages même au prix de « l’arrêt immédiat des combats »

Plus de 200 rabbins et chefs religieux de toutes les confessions juives ont signé dimanche une pétition demandant au gouvernement israélien de restituer les otages « immédiatement, même si cela implique l’arrêt immédiat des combats ».

« Nos oreilles sont attentives aux cris des otages et de leurs familles, qui souffrent des tourments de l’enfer. Nous ne tolérerons pas le sang de nos voisins. La valeur suprême du caractère sacré de la vie exige que tous les efforts soient concentrés sur la conclusion d’un accord pour la libération et le retour de tous les otages de Gaza », dit la déclaration.

Ils ont demandé que le sauvetage des vies soit placé au premier rang des priorités nationales, même au prix d’un arrêt immédiat des combats. « Notre demande découle d’une profonde inquiétude pour la cohésion de la société israélienne et sa capacité à se réhabiliter si le retour des otages n’est pas placé en tête de la liste des priorités. En tant que responsables religieux et communautaires, notre demande est la suivante : ramenez les otages maintenant, même au prix de l’arrêt des combats ».

