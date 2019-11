Plus de 50 artistes aux Journées d’Art Contemporain de Carthage, du 16 au 22 novembre 2019

Cinquante sept artistes tunisiens et étrangers prennent part à la 2èmé édition des Journées d’Art Contemporain de Carthage, qui se poursuit jusqu’au 22 novembre 2019, à Tunis et ses Banlieues.

Les spectacles de cette manifestation sont proposés à la Cité de la culture, au Musée national du Bardo et aux Palais El Abdellia à la Marsa et Ennejama Ezzahra à Sidi Bousaid.

Des peintres de Kasserine et de Tataouine sont de la fête pour présenter leurs tableaux et fresques aux côtés d’artistes internationaux venus exprimer leur passion pour l’art contemporain.

Mohamed Zine El Abidine, ministre de la culture, a appelé à faire connaitre l’expérience tunisienne avant-gardiste en matière d’art contemporain et à contribuer au rayonnement international de la production artistique.